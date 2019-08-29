吳怡農到哪選？ 顏擇雅：應先讓賴士葆中斷連霸

2019-08-29 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委賴士葆近一年來爭議不斷，談論國防議題時曲解蘇揆「掃把應戰」，更是藍營反對同性婚姻大將。作家顏擇雅推薦1名綠營立委人選，要讓賴士葆「無法五連霸」。

賴士葆2月22日質詢行政院長蘇貞昌時，問兩岸開打是否衝第一線，聽見蘇貞昌回答「就算是一個『掃把』我都拿起來，絕不投降」，竟曲解成「掃把可以當作武器」；5月17日同婚專法草案審議期間，居然宣稱等國民黨執政「全部改回來」。

顏擇雅今（29）日在臉書發文說，現傳出綠營將派出前特戰兵吳怡農在台北市中山、北松山選區對決蔣萬安，但她認為，應該去文山、中正選區，讓反同大將賴士葆無法完成立委五連霸的目標。

顏擇雅解釋，此建議並非因為蔣萬安「難打」，而是因為吳怡農條件若真的很好，在立法院內應該要有旗鼓相當的對手來磨練，「蔣萬安不是最適合？」她認為，如此能讓吳怡農往後表現更亮眼。

據了解，吳怡農1980年12月31日出生，父親是中研院社會學學者吳乃德，伯父是新潮流系大老吳乃仁，美國耶魯大學（Yale University）經濟學系畢業，過去曾於美商高盛集團（The Goldman Sachs Group, Inc）旗下資產管理公司，處理亞洲區投資業務，2013年33歲時回台灣服兵役，擔任陸軍特戰兵，民進黨打算徵召他投入台北市中山、北松山選區艱困選區，挑戰現任立委蔣萬安。

顏擇雅臉書全文

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