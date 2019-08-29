獨家》國境之南地對空飛彈試射 拉出壯觀長長雲帶...

2019-08-29 14:11

貓鼻頭外海出現罕見美國空軍MC-130J特殊任務機

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國境之南的周邊海域從日治時代就是兵家必爭之地，近期除了台美及疑似「北韓」軍機出沒，今天上午中科院連續發射多枚地對空飛彈試射，貓鼻頭外海也有罕見的美國空軍MC-130J特殊任務機，長期觀察當地空域的軍事迷們都直呼「最近空中也太熱鬧！」

資深軍事迷許耿睿繼27日發現疑似北韓軍機出現恆春外海，今天上午又發現「塞爾維亞」籍軍機，推測應該是台美軍方演習使用的假訊號，不過，突然出現代號「ADSHEX:AE54D0」的美國空軍MC-130J特殊任務機，相當令人驚訝。

許耿睿指出，這款美國空軍MC-130J特殊任務機，是由美國空軍特種作戰司令部 （AFSOC）運營的一系列特種飛機的基本名稱，任務是特種作戰部隊的滲透和再補給，以及特種作戰直升機和旋翼飛機的空中加油。

另外，在台灣東部海域的飛彈試射演習，從上午11時左右開始密集發射，每次3枚發射的飛彈聲勢驚人，在戶外活動的居民都被巨大發射聲響吸引，紛紛抬頭觀看飛彈在空中拉出長長雲帶。

長期觀察恆春半島周邊海空域的許耿睿分析，近半年多不斷有台美軍機、船艦等經過台灣海峽南端，九棚基地的飛彈試射更是動作頻頻，中美台國際關係的緊張局勢或許都能在恆春半島周邊海空域窺知一二。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法