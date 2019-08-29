吳思瑤指黃瀞瑩選立委是柯文哲棋子 柯：她怎麼那麼沒有自信

2019-08-29 13:09

〔記者陳璟民／台北報導〕外傳台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，打算推出身北投區的子弟兵、市府副發言人黃瀞瑩參選區域立委，民進黨立委吳思瑤指黃是柯的棋子，為了拉下民進黨的候選人，而變成國民黨的助選員，對此，柯今早在政風宣導場合受訪表示，民進黨每個選區都有提名，我們在哪個地方提名，也有拉到國民黨的，她（吳）怎麼那麼沒有自信。

媒體追問，黃瀞瑩參選立委意願低，民眾黨的提名立委候選人進展是否遇到困難？柯回應，小的、新興的政黨，要找那麼多夠份量的立委候選人，的確不容易，是個問題；不會啦，我們跟她談談看嘛。

至於市議員王閔生昨天表態拒絕民進黨徵召參選大安區、文山區立委，傳出可能是另名市議員簡舒培出馬，對此，柯文哲表示，他鼓勵民進黨一定要推王世堅（士林、大同）、簡舒培出來選，才能凸顯民進黨的台灣價值。

簡舒培今早受訪說，她是曾經被徵詢參與大安區立委選舉的當事人之一，黨主席卓榮泰上週一有打電話給她，說黨已決定要徵召三個新人，參與大安、文山、中山與北松山的選舉，她都表達全力配合，昨天傳出這樣的事情，對黨來講不是好事，希望黨趕快處理好，在這些艱困中的艱困選區派出立委候選人，讓我們可以各就各位，成為戰鬥部隊。

媒體追問簡舒培有意願參選？簡說，沒有收到徵詢，不便表達意見，但她不怯戰、不求戰，黨希望她扮演好什麼角色，她就扮演好，因為目前沒有得到徵詢，所以不針對假設性問題回答，避免讓黨困擾。

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