獨家》黨產會：婦聯會美齡樓擬收歸國有 並對國民黨追徵6億

2019-08-29 12:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查婦聯會美齡樓土地是否不當取得財產，黨產會主委林峯正接受本報專訪強調，該案前後涉及對象有國民黨和婦聯會，未來擬對國民黨進行追徵不當利得，並將美齡樓土地及建物收歸國有。

林峯正表示，目前婦聯會美齡樓座落土地最早為軍方土地，當年表面上是國民黨婦工會向軍方購地，但黨產會從國防部找到的公文檔案顯示，國防部當年要賣這塊地時，婦工會嫌貴不想買，結果國防部竟用公帑補助550萬元給國民黨，去買下這塊國有土地。

林峯正質疑，該地當年售價是505萬元，補助款多出來的45萬元，時任國防部長的蔣經國在公文親簽「餘款不必索回」，這等於是國家出錢給國民黨買地，用剩的還不必歸還，這怎會是正當取得？

林峯正指出，這筆國民黨婦工會與國防部的買地交易，最早確實與婦聯會無關，但後來國民黨將土地以6億多元轉賣給婦聯會，「這時就有關係，怎會沒關係」，該案當然也會對婦聯會進行追討。

「婦聯會拿勞軍捐的錢去買的！」林峯正強調，婦聯會花了6億元向國民黨買了美齡樓那塊土地，換句話說，國民黨用公款「買下」軍方土地一轉手就賺6億元，所以未來擬對國民黨進行追徵。

林峯正提及，該案第一階段的帳要在算在國民黨頭上，必須檢討一下蔣經國，怎會用公款補助國民黨買地，還補助過頭。

第二階段是婦聯會跟國民黨說它要搬家需要土地，所以向黨買這塊土地，但買款使用的是勞軍捐，勞軍捐已被認定為婦聯會不當取得的財產，當然也要檢討婦聯會。

林峯正表示，美齡樓土地目前登記在婦聯社福基金會名下，不會因為登記在基金會，黨產會就沒有辦法追討，該筆交易婦聯社福基金會「一毛錢也沒出」，買美齡樓土地的錢是來自婦聯會勞軍捐，「錢就是婦聯會出的，只是土地登記在基金會名下」。

「蓋美齡樓的錢，也是用勞軍捐！」林峯正說，根據黨產會查到證據顯示，買美齡樓土地、蓋大樓的錢，都是用勞軍捐，現在婦聯會還在那棟大樓內辦公，怎會跟婦聯會沒關係，未來不動產將收歸國有處理。

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