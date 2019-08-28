酸連勝文「還在看卡通？」 柯P反遭網友1張照片打臉！

2019-08-28 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕對於柯文哲今天（28日）狠酸國民黨中央委員連勝文「還在看卡通嗎？」有網友貼出柯文哲過去Cosplay成知名漫畫《火影忍者》主角漩渦鳴人的照片，更翻出柯文哲曾透露會陪愛看卡通的妻子一起看「柯南」、「小當家」的相關報導，打臉狠嗆柯文哲根本「雙重標準」。

連勝文昨（27）日批評柯文哲拉攏國民黨郭台銘、王金平是「灰太狼跟喜羊羊的故事」，柯文哲今日受訪時，被媒體追問連勝文批評他拉攏郭、王是「灰太狼跟喜羊羊的故事」一事，原本已經舉步要走的柯文哲竟1秒轉身又回到聯訪點笑說「哈哈哈，這個來來來，這個齁，我已經脫離看卡通的年紀很久了，現在連勝文還在看卡通嗎？」講完後更仰頭哈哈大笑。

對此，有網友在PTT發文，貼出2017年柯文哲受邀出席竹子湖海芋節開幕儀式時，配合當年主題，應景打扮成知名漫畫《火影忍者》主角漩渦鳴人的照片。網友表示，不想幫連勝文說話，「但實在看不下去柯文哲這個騙子雙標（雙重標準）仔」。原PO也在柯文哲Cosplay照片下方質疑表示，「請問這個是喜歡動漫推廣卡通的柯文哲嗎？還是說柯文哲本人或是幕僚直接承認，你就是在消費卡通人物騙選票騙年輕人？」

此外，原PO也貼出2015年一篇相關新聞報導，柯文哲當時致詞時大爆妻子陳佩琪喜歡看卡通「柯南」、「中華一番小當家」，柯更表示「我在旁邊也常常會偷看一下」。

對此，其他網友紛紛留言表示「一直打臉自己根本韓國瑜」、「對他有利就用 要嘴別人時就低級」、「笑死 臉夠腫」、「標準只適用於別人」、「所以老婆看柯南 他扮鳴人，其實都是在嘲笑你們這些看我表演的白癡？」、「看不起看卡通的才是真實的他」、「可以拿來政治打擊就變臭東西」、「柯真的是擁有雙重之極限之男人」。

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