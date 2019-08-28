傳學姊參選北市士林、北投立委 汪志冰：柯P要靠她知名度「吸票」

2019-08-28 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲生力軍「學姊」黃瀞瑩傳出可能參加士林北投立委選舉，柯文哲今日接受媒體聯訪時雖未正面回應，但提及黃是「合格的候選人」，引發外界猜測。同要出征士林北投立委的國民黨籍市議員汪志冰今日接受廣播節目專訪，指出柯文哲派黃瀞瑩出選區域立委，是要「靠她的知名度成就不分區立委席次算盤」。

汪志冰今日接受廣播節目「POP搶先爆」專訪，表示黃瀞瑩是柯P的「騎兵」，柯陣營推派學姐選區域立委，就是要靠她的知名度來「吸票」，以達柯文哲對立院不分區席次的如意算盤。

主持人朱學恒分析，若要登記不分區立委，必須要派出至少10名區域立委候選人，所以柯文哲將黃瀞瑩放在區域立委選舉中，有沒有當選並不重要，但她可以做一個「烈士」，幫助柯陣營在宣傳選戰上達到目的。

柯文哲今日接受媒體聯訪被問及，黃瀞瑩目前「基層走透透」是否在為明年選戰做準備，柯P表示疑惑，但接著表示「她是個合格的候選人，深得年輕族群喜愛」，但若要參選擇要從頭訓練。

柯文哲還表示，學姐參選的意願目前是「一半一半」，黃瀞瑩目前也未對此做出正面回應。

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