李佳芬稱若能重選會說NO 柯P：得意忘形要小心

2019-08-28 11:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統大選接近，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜話題不斷，其夫人李佳芬近日接受周刊訪問時稱各陣營不斷攻訐、抹黑，黨和中央政府都沒人幫助韓，讓她不捨泛淚，沒想到後來一路走到後來就「走鐘」，還指韓國瑜近日因市政、國政兩頭燒日益消瘦，並說「如果可以重選，對於從政之路我會說NO！」

對此，台北市長柯文哲今天受訪表示，選高雄市長還可以啦，我倒覺得這也還好，後面就有點超過界線。

所以言下之意是認同李佳芬走鐘嗎？柯直言，他覺得是這樣啦，有時候人家說得意忘形要小心，「我們也是常常在警惕自己」，不過老實講，他發現最簡單的方法就是每做一件事情先想一下，這件對台灣整體利益是不是好的，好的話還做做看，如果說有更好選擇，那就不要做。

不過韓國瑜昨被問及柯文哲批評他「不知高雄市長韓國瑜治國信心從哪來，他覺得很可怕」，韓竟答非所問回以反毒宣導。媒體今天問柯，認為韓的反應是因為被踩到痛點，還是認為柯沒有到總統級所以不理他？

柯文哲回應，本來就很難回答，這還是要一定程度的訓練，最大問題是一天只有24小時，「你看我7點30就來開會，到下來之前我們還有什麼商業處的公文一大堆，還有會議記錄」，坦白講一天24小時，要做高雄市政，又要去搞懂國政。

他談到自己2014年選台北市長的經驗，單單那些部會首長上課上一輪就快要1年，如果是中央的那個上課時間更久，沒那麼容易。

媒體也問柯怎麼看韓國瑜的支持度是否可能跌破3成嗎？柯則說，我猜他現在最大困境是兩頭燒蠟燭，因為老實講，我自己評估，高雄市政比台北市政還困難，負債又這麼多。

柯直言，老實講，過去綠營長期執政，我猜科長以上的都是綠營的，哇~這要怎麼，因為我自己吃過那種苦頭，就算很認真每天7點半工作到晚上10點，都要花2年以上才有辦法讓整個組織穩定下來，而且民進黨在高雄執政，高雄縣30年、高雄市20年，根深蒂固，這個單單磨合，我看會超過2年。

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