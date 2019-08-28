蔡沁瑜：郭台銘會出來 與韓國瑜無關

2019-08-28 11:38

〔記者陳柔蓁／台北報導〕不少郭粉擔心，鴻海創辦人郭台銘9月17日才要宣布參選，韓國瑜的競選總部都設好、地方勢力都鞏固了，恐怕對郭不利。郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今（28）日表示，韓怎麼做不會是郭的考量，初選落幕至今，持續有許多人發聲願意幫忙，也都非常歡迎，希望大家一起為台灣找出路。且郭董對換掉韓國瑜，沒有任何期待，如果有慎重決定，都與韓無關。

至於郭陣營昨日披露的調和式民調，發現韓國瑜的支持度在初選後一個多月，下滑了近20％，蔡沁瑜說，這證明韓聲勢下滑不是郭導致，只是想證明郭出來參選、在三腳督的情況下，郭吸走的不是韓的票，反而是綠的支持者，如果郭不選，郭的票就會回到蔡英文那邊、蔡英文支持度來到近4成，其餘就留給大家解讀。

郭辦公布的調和式民調，遭學者質疑沒有公信力。蔡沁瑜說，這本來就是內部分析參考，民調也本是用來參考、個人解讀見仁見智。

國民黨擬在九三軍人節辦活動盼鞏固3成鐵票，蔡沁瑜說，郭辦目前在當天沒有計畫籌備活動。

藍營青年軍有投效郭台銘的趨勢，蔡沁瑜說，因為郭提供青年發展平台，給人活潑、創新、有未來感，郭台銘愛護人才，只要人才能在位置上發揮所長，都海納百川。

郭台銘公民聯署APP，被中選會質疑沒有法律效力，蔡沁瑜說，現在沒有主動發包製作，有也是外界、朋友主動幫忙。

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