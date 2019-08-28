總統專機爆飛安危機？ 空軍司令部︰不實報導、保留追訴權

2019-08-28 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕針對媒體「總統專機爆飛安危機」的報導，內容指稱總統專機「空軍一號」發動機故障，經華航評估後建議空軍換新品，但空軍堅持維修不換，讓總統專機陷入飛安危機。空軍司令部今（28）日發出聲明表示，強調本次檢送是「發電機」非發動機，且從未接獲華航更換發電機的建議，報導內容與事實不符，將保留法律追訴權。

空軍司令部稍早發出聲明指出，依據國防自主政策，B737-800型飛機檢修均委由華航公司執行，且公司獲得美國聯邦航空總署（FAA）及交通部民用航空局（CAA）認證，在發電機的修護作業上沒有問題。

空軍司令部表示，本次檢送為「發電機」，並非報導所稱「發動機」檢測，本部尊重華航維修專業，且從未接獲發電機更換之建議。該具發電機由華航完成拆檢報價，可修復且具修復價值，空軍同意依契約正式委託華航檢修，並執行修復作業中。

空軍司令部聲明強調，有關媒體報導內容與事實不符，誤導社會大眾視聽，將保留法律追訴權，並表達嚴正抗議。飛航安全向為空軍的首要目標，各型飛機修維護作業均依原廠技令及飛安公告辦理，並無異常情況，特此澄清。

相關官員透露，爭議的發電機並非週刊所報導上個月發現故障，那具發電機早在2017年11月的時候即因故障拆下，成為待修件，由華航拆檢評估修復，無影響飛安問題。

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