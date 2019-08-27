勇闖極艱困選區！他用心選馬祖立委 綠營高層也大讚

2019-08-27 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕民主進步黨提名策略小組今（27）日拍板定案，徵召年僅30歲的黨發言人李問參選馬祖立委。民進黨多年沒派員到連江縣打選戰，現在卻有年輕人請纓投入艱困選區，秘書長羅文嘉表示，一開始他也認為「你在跟我開玩笑吧？」但李問還真的悄悄到馬祖展開前置作業，拜訪當地領袖、租好房子、想好訴求。

李問專攻人類學，美國芝加哥大學碩士畢業後，棄美國籍回台當兵。他今（27）日在臉書上寫道，他曾在英文報紙「台北時報（Taipei Times）」當記者，也在國安會與民進黨從事幕僚工作，接下來他想透過媒體與國防外交事務的經驗，參選馬祖立委，結合馬祖戰地風光、自然資源與人文風土，文化行銷馬祖到全世界。他先前貼文也說，接下來將陸續說明醫療、交通、環境保育、社會福利等政策理念。

民進黨秘書長羅文嘉昨（26）發文指出，李問告訴他願意到馬祖參選時，他愣了一下，懷疑地說：「你在跟我開玩笑吧？」但隨後李問悄悄到馬祖幾次，像做田野工作般展開先前作業，拜訪了頭人、租好了房子、想好了訴求。

羅文嘉說，起初他和李問談到，「民進黨需要有年輕世代站到第一線」，李問緊抿嘴唇，重複答道：「我沒有要選舉」。但李問漸漸知道，國家的未來要靠不同世代一起撐起，如果有更多年輕人願為自由民主而戰，這個國家才有希望；但這一站，竟到了最困難的選區。

據中央社報導，民進黨中央曾徵詢李問出征台北市、新北市艱困選區，但李問都沒興趣；後來提到離島，李問認為有特殊意義，加上他長期關注國防議題，特別喜歡馬祖，所以願意嘗試。

民進黨秘書長羅文嘉說，黨發言人李問（見圖）是個想法獨特的年輕人。（資料照，記者張嘉明攝）

民進黨連江縣立委參選人李問今（27）釋出第一波選舉傳單。（擷取自「李問 Wen Lii｜」臉書）

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