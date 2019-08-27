台中市小內閣首調整 新人期許「更接地氣」

2019-08-27 21:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕上任來首次調整小內閣，人事案備受矚目，即將接任職務的新人盼能「更接地氣」；準市府副祕書長朱康震盼引進創新思惟，帶動公部門「換位思考」，提供更貼近民眾的服務效率；經發局長張峯源說，台中有絕佳地理、產業及人文優勢，未來會更「接地氣」，創造讓商家、產業及企業均有錢賺的機會；至於準新聞局長黃國瑋則盼延續現任打下基礎，除行銷市政實績外，也會傾聽需求並更貼近年輕人，讓年輕人對市政更有感。

即將出任副祕書長的朱康震60年次，曾任前總統馬英九競選連任時台灣加油讚發言人，朱立倫參加國民黨總統初選，也擔任競選發言人，另曾任中央廣播電台副總台長、桃園縣新聞處長、中華職棒大聯盟秘書長，2年前被延攬到台中，擔任麗寶國際賽車場總經理兼麗寶度假園區執行副總，對台中也有一定程度了解。

朱康震說，盧市長有女性、年輕且富創新、開放的思惟，是他接獲盧市長徵詢電話時最後決定進入台中市府盡心力的考量之一，他認為時代改變加上網路崛起，公部門不能再用傳統舊思惟提供服務，他舉在職棒服務期間，推出很多人原以為不可能的變革與創新，包括與日本、韓國職棒合作且定期舉辦會議，甚至打破刻板負面印象，發展職棒運彩等。

朱康震說，很多人或許覺得「台灣很小，一定比不過人家」，但台灣絕對有站得出去的實力，更要有自信走出去，才能引進國際動能；台中位於台灣中心，縣市合併後範圍極大，人口也是台灣第2大城，未來會加強整合資源，更把台中亮點找出來，讓台中、台灣及國際均看見台中。

他未來也盼引進創新思惟、換位思考等模式，推動公部門效率服務，推動異業整合，將不同產業、系統等資源結合串連後，再各自助攻成各自成就。

至於56年次的張峯源曾任朱立倫新北市長任內經發局長，盧秀燕相中他曾有在經濟部商業司及新北市經發局服務的中央及地方歷練，委請他出任台中市經發局長；張峯源說，他跟台中也有淵源，多年前他就讀東海大學，在台中生活4年餘，深受台中的氣候及地理位置、人文風吸引。

張峯源指出，台中有絕佳地理、天候、產業發展具規模且形成聚落、有足夠從業人口、生活環境商業氣氛好，民眾擁有消費力及人口成長、青創人力增加及大學多等優勢，未來會更提供更「接地氣」服務；包括台中有23個工業區，他計畫逐一拜訪，面對面溝通了解產業與企業需求，更將成立招商引資服務小組，協助產業界排除各式投資發展障礙，讓服務更符合實際需求。

張峯源直言，對民眾而言，所謂的「接地氣」就是要讓工商百業感覺到能賺錢的氛圍，這也是他未來的重要任務之一，助產業產品賣得更好，引進人潮讓商家提供服務。

至於新聞局長一職延續七年級生出任，71年次的黃國瑋曾是媒體人、謝立功競選基隆市長的競選總部發言人，嫻熟媒體行銷事務，他說，家族其實是台中人，父親也在台中出生成長，台中對他而言也是故鄉，未來會延續現任新聞局長吳皇昇打下的基礎，新聞局除了行銷市府政策及政績更被看見外，更要扮演傾聽角色，融合溝通，他會善用七年級生的活力，盼未來更貼近年輕世代，讓年輕世代對市府有感。

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