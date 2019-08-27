藍營青年出走挺郭 國民黨恐面臨分裂危機

2019-08-27 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統選戰打得火熱，民進黨由總統蔡英文力拚連任，國民黨則由高雄市長韓國瑜代表出征，而鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲和前立法院長王金平可能共組第三勢力，投入大選。今有週刊爆料，國民黨從地方派系到區域立委，支持韓意願恐逐漸下滑，而藍營青年軍更是爆出「反韓出走潮」。

根據《鏡週刊》報導，前總統馬英九擔任國民黨黨魁時期的國民黨青年團總團長林家興及馬系青年軍陳佳圻，近日都已進駐郭台銘團隊，國民黨前立委李嘉進兒子李縉穎也在出走名單，3人皆是藍營青年媒體「新共和通訊」的主要成員。甚至藍營黨公職一名知情人士直言，黨內不滿韓國瑜的年輕人，還可能有一波「出走潮」。

該名知情人士透露，國民黨總統參選人初選結束之後，陷入「草根藍」和「知識藍」矛盾，特別是年輕人對韓國瑜的支持度持續下滑，幾乎找不到願意挺韓的青年代表。

郭台銘陣營正是看準這點，在黨內初選結束後，便開始接吸收韓國瑜不重視、也毫無經營的青年組織。一名挺郭的藍營民意代表更研判，當郭台銘宣布參選2020之後，這批藍營青年將會出走。

而熟悉郭、王陣營人士表示，在韓國瑜聲勢逐漸下滑之際，從地方派系到藍營立委參選人，挺韓意志恐在未來逐漸降低，這也將成為「郭柯王結盟」後續能突破的路徑之一。

但國民黨內部評估，「郭柯王結盟」未必會影響韓選情和藍營政黨票源，不過對藍軍團結氣勢而言，的確是一大挫敗。郭台銘輸掉黨內初選後，就已失去獨立參選正當性，若宣布參選，藍營支持者絕不能接受，郭台銘也難以目前聲望，面臨被棄保問題。

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