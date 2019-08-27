彈劾管中閔遭批 監委蔡崇義：少政治、多說理

2019-08-27 12:55

〔記者謝君臨／台北報導〕台大校長管中閔違法兼職遭監察院彈劾，公懲會訂9月2日宣判；高雄市長韓國瑜競選總部日前發表聲明，批評「民進黨將監察院黨派化，破壞憲政體制」、「彈劾理由牽強，顯不成立」；對此，提案彈劾的監察委員蔡崇義雖出國訪問，仍回應指出，「一切資料攤開辯論，少政治，多說理，讓證據、法律說話」。

蔡崇義表示，管中閔身為院士、部長級政務官，理應知所分寸。不管他是否就任台大校長，我們是依職權約談，讓他有解釋機會，當然約談時他只是教授身份，卻連三次不接受約談，我們也尊重，而且每次約談都是他們自己放話，我們嚴守保密原則。

蔡崇義強調，目前全案已進入公懲會依法審理階段，雙方理當尊重司法審理，這也是法治的基本素養，而為了避免讓具有法官身份的公懲會委員受到壓力或干擾，還給他們乾淨的審判空間，因此我們並未對外多做說明，「一切資料攤開辯論，少政治，多說理，讓證據、法律說話」。

至於另名提案彈劾的監委王幼玲日前已表示：「靜待9月2日公懲會的判決，請韓市長不要越俎代庖，對公懲會下指導棋」。

管中閔被控於2012年2月6日至2015年2月3日間，擔任行政院政務委員、經建會及國發會主委，多次匿名在壹週刊寫社論，每篇稿費2萬5000元，每年稿費約65萬元，監察院認定違法兼職，今年1月彈劾並移送公懲會懲戒，公懲會於8月19日召開言詞辯論庭，預定9月2日宣判。

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