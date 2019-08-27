最新民調！民進黨支持度勝藍營 民眾黨、時力聲勢下滑

2019-08-27 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體近日公布最新「政黨票」民調，目前政黨票投票意向以民進黨32.9%支持度為最多，接著是國民黨拿下的25.0%，新成立的台灣民眾黨則有8.8%的支持度，近期內風波不斷的時代力量支持度為6.1%。

《匯流新聞網》 委請趨勢民意調查公司在8月19日至20日晚間進行民調，調查台、澎、金、馬共22縣市的本國民眾，收集到1059份市話有效樣本，以及1079份行動電話有效樣本，在95%信心水準前提下，前者抽樣誤差在正負3.01個百分點之間，後著則為正負2.98個百分點間。

市話與手機合併計算的民調結果顯示，政黨票投票意向方面，民進黨支持度為32.9%，國民黨則是25.0%，台灣民眾黨拿下8.8%支持度，時代力量則有6.1%支持度，其他政黨還有台灣基進1.8%、綠黨1.4%、新黨1.1%、親民黨1.1%、一邊一國行動黨1.1%、喜樂島聯盟0.9%、台聯0.5%、自由台灣黨0.1%、社民黨0.1%，其他0.8%，無明確意見18.3%。

政黨傾向部分的民調結果顯示，民進黨政黨支持度為32.5%，國民黨則是22.2%，台灣民眾黨拿下7.4%支持度，時代力量則有6.4%支持度，其他政黨還有台灣基進1.9%、新黨1.3%、綠黨1%、一邊一國行動黨0.8%、喜樂島聯盟0.7%、親民黨0.5%、台聯0.5%、社民黨0.1%，不偏任何政黨的民眾有12.7%，且有11.9%民眾未表態。

趨勢民調總經理吳世昌對於民調結果指出，柯文哲所成立的台灣民眾黨，8月初支持度還有15.5%，但此次民調中可見，民眾黨聲勢明顯下滑，應與最近年輕族群發起「退讚運動」有關，支持柯文哲的年輕人有所流失。

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