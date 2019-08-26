國民黨分裂越來越明顯？ 藍營前立委轟：咎由自取！

2019-08-26 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕自國民黨初選過後，內部分裂似乎越來越明顯，前鴻海董事長郭台銘及前立法院長王金平的動向備受關注，不少國民黨人士疾呼黨中央對此二人開鍘。對此，與王金平素來關係良好的國民黨前立委盧嘉辰直言，國民黨會走到今天這樣的局面，完全是咎由自取！

據本報指出，對於藍營內部有聲音希望黨對郭王二人開鍘，但也有人反嗆表示最應該接受黨紀處分的人應該是黨主席吳敦義才對！因他才是造成國民黨步入現今這種局面的罪魁禍首！定下不明不白的初選規則，提了一個莫名其妙的總統參選人，現在有心想要救黨的人反而要被處罰，「不是有位置坐的人就可以大聲、就可以拿黨紀威脅別人！」

另據《三立新聞網》報導，日前吳敦義和王金平難得同台，但兩人幾乎零互動，場面尷尬，也讓外界熱議。對此，盧嘉辰跳出來替王金平開砲，直斥黨一直以來都讓王金平覺得「好像不被重視、被排斥的感覺，一再地來打壓」。

盧嘉辰更把砲火集中在吳敦義身上，暗批「好像眾所皆知，認為初選不公，也是咎由自取，誰該負這個責任，大家心知肚明啦。」強調郭王二人如果最後真的脫黨參選，也是被黨所逼迫，「不是說靠哪個黨提名就是人才，獨立參選就不是人才」。

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