「是否有中國北大學位」 學者掀「四點質疑」直指韓國瑜！

2019-08-26 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（25）日在臉書秀出東吳大學英文系畢業證書，並嗆告抹黑他的人，而政大地政系教授徐世榮也針對過去「北京大學2009屆畢業生名單」的「博士畢業生」出現韓國瑜的名字提出四點疑問。

根據本報報導，去年「台灣基進」曾找到北京大學2009年博士畢業生名單，竟然驚見韓國瑜三字名列「政府管理學院」之中，當時台灣基進就指出，若韓國瑜要自清，就請向北大提告記載不實，或請北大出面道歉、還清白。

徐世榮在臉書分享資訊上指出，韓國瑜昨天有基本權利透過法律程序來捍衛自己的名譽，但韓國瑜身為中國國民黨正式提名的總統候選人，本來就應該受到高標準的檢驗，質問韓國瑜「你是否擁有中國北京大學政府管理學院博士學位？」

徐世榮連續提出質疑：為什麼「北京大學2009屆畢業生名單」的「博士畢業生」中會出現韓國瑜的名字？去年基進黨鳳山區市議員候選人李雨蓁及前鎮小港區市議員候選人陳信諭曾經公開出示這份文件，請問這是否為黑函？若為黑函，你是否也應「零容忍」？

最後強調韓國瑜去年也曾說過「絕無此事，所以我準備提告」，因此提出最後一個質疑，「但是你去年有提告嗎？你是否有透過法律程序來捍衛正義與尊嚴？」合計四個問題直指韓國瑜，鏗鏘有力地要求韓國瑜「可否請你公開說明？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法