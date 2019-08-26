民主黨全會通過友台決議案 肯定台灣是美重要可靠夥伴

2019-08-26 19:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國民主黨全國委員會（DNC）於2019年夏季會議中，通過紀念「台灣關係法」（TRA）立法40週年的友台決議案，彰顯民主黨對台美關係的堅定支持。

DNC於8月22日至24日在加州舊金山舉行2019年夏季會議，會中通過了紀念「台灣關係法」（TRA）立法40週年的友台決議案。

該決議案表達DNC對「台灣關係法」作為台美關係基石的承諾，肯定台灣自由、開放社會及民主制度，支持台灣有意義參與世衛組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及其他國際組織。

此外，DNC也肯定台灣是美國在亞洲的重要、具建設性且可靠的夥伴，支持台美透過簽署雙邊貿易協定（BTA）等方式深化雙邊友好關係。

外交部今對此表達歡迎與感謝，並補充指出，DNC是民主黨最高黨務及決策機構，長期與我國關係密切友好，曾在最近一次召開的2016年全國代表大會通過的黨綱中納入友台文字。

外交部並說，在「台灣關係法」立法40週年之際，美國的行政部門、國會、民主共和兩黨等各界均持續不斷以具體行動，展現對台灣的堅定支持，肯定我國為自由、開放的民主社會，極具正面意義。外交部未來也將持續穩健深化台美友好的夥伴關係。

此外，美國共和黨全國委員會（RNC）8月2日在北卡羅萊納州夏洛市夏季會議中亦通過友台決議案。

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