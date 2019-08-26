尷尬！ 韓國瑜秀東吳畢業證書 陳揮文曾酸「三流大學」

2019-08-26 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期在美國商會演講，卻中英語夾雜鬧出笑話，25日秀出東吳大學英文系畢業證書，反擊曾指控他讀夜間部的說法，強調要透過法律程序捍衛正義與尊嚴。但有網友發現，賣力「挺韓」名嘴陳揮文7年前曾酸東吳大學是「三流大學」，當時引發軒然大波，如今重提這段往事或許有些尷尬。

韓國瑜25日晚間在臉書發文，並秀出東吳大學英文系的大學畢業證書，對於指控他是夜間部學生提出反擊，強調「黑韓可包容，黑函零容忍」，並表示透過法律程序，來捍衛正義與尊嚴。

但有網友發現，挺韓名嘴陳揮文2012年3月批評時任民進黨發言人、東吳政治系教授羅致政赴中國參加研討會，稱羅致政是「三流大學」的政治系教授，言論引發爭議；當時除了羅致政委請律師提告，東吳大學校園內師生也群起激憤，批評陳揮文是台灣政治亂象的罪魁禍首，另外校方也發聲明要求陳揮文必須道歉，否則校方會採取進一步法律動作。

眼看風波越演越烈，陳揮文不得已隔天於廣播節目上公開道歉，表示「在評論過程對羅致政教授以及有提到三流大學的部分，這部分我認為我自己檢討，也重新聽帶子，用詞欠妥，造成東吳大學跟羅致政的困擾，我收回剛剛講的這些言論，並表達我的歉意」。

還原陳揮文在廣播節目中的言論，當時陳揮文說：「羅致政是哪根蔥呀，他是排第幾名？全台灣教政治的教授排起來，他至少是一百名之後，就是因為你是民進黨發言人，如果你今天只是單純某某三流大學的政治系教授，會找你去嗎？」

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