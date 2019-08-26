蘇貞昌：當市長如果還分心很糟糕 當然也沒奈他何

2019-08-26 16:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕白鹿颱風襲台期間，行政院長蘇貞昌日前callout給坐鎮防災中心的各縣市首長，直接打給高雄市長韓國瑜關心災情，事後被國民黨立委質疑是「耍官威」。對此，行政院長蘇貞昌今日受訪強調，他不分藍綠一一致電關心，這都是行之有年的標準作業程序，該做法可讓大家認識自己責任所在。

蘇揆表示，大家知道當颱風、地震天災來臨時，國家必須一體減少災損，所以有災害應變中心的設立，不分中央與地方，中央和地方的聯絡還直接有視訊，對於當天已經對停班停課6個縣市，他不分藍綠一一致電關心。

蘇揆指出，這是請縣市首長轉達對同仁們的鼓勵，同時也藉由視訊了解各地情形，希望中央即時給予幫助，這都是行之有年的標準作業程序，各地方首長也能藉此讓人民看到大家都在崗位上，更可讓人民放心，相信只要讓地方首長與中央更快聯繫，這樣做法也可讓大家認識到自己責任所在，「都是好事」。

蘇揆提醒，一個首長要認真做人民期待他的事，對於各方面評論都會謹慎小心，若做得不好需接受指教，若做得是對得起國家和人民的事，都會一本初衷勇敢去做。

蘇揆提及，人民選一個市長，就是希望他全心全力做事，無論天災地變或日常，都應該對地方全心全力，全心全力都很難做了，如果還分身、分心「那就很糟糕」，可以比較不同的縣市首長，「當然你也沒奈他何，但我相信選他的市民，心中自有評價！」

蘇揆說，各縣市首長會各被全國人民評價，總之地方首長非常不好當，自己過去從南當到北，從農業縣當到工商大縣，基於希望中央給予地方全心全力的幫忙，前天與地方首長講電話也是本於此心意，講的事情及語氣也是如此，大家可以指教。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法