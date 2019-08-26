韓搞混美商會和美僑俱樂部 執行長幽默：稀鬆平常

2019-08-26 10:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前到美國商會演講，卻疑似搞混美國商會與美僑俱樂部。台北美國商會執行長傅維廉（William Foreman）今天對此不以為意說，很多人經常搞混，他們也常接到打錯的電話，是稀鬆平常的事。此外，傅維廉也肯定韓盡力用中英文表達看法，同時表達樂意邀請所有總統候選人到商會演講交流。

傅維廉今天出席AIT「人才循環大聯盟計畫白皮書」啟動儀式，會前接受媒體訪問。對於韓國瑜近日在美國商會中以中英夾雜方式演講，更回顧自己在美僑俱樂部工作經驗，引起民間議論，指韓似將美國商會（The American Chamber of Commerce in Taipei）與美僑俱樂部（American Club Taipei）混為一談。

媒體詢問傅維廉會否覺得搞混美國商會與美僑俱樂部不恰當？傅維廉說「完全不會」，因為人們經常搞混美僑俱樂部與美國商會，他們辦公室甚至常常接到詢問俱樂部業務的電話，這是稀鬆平常的事。

韓演講英文令人困惑？傅維廉：他盡了全力

傅維廉並說，韓在演講中談到高雄現況與他對台灣的願景，媒體問及他對韓國瑜英文是否令人困惑？傅說，韓盡了全力用中英文交流，而任何人嘗試透過英文表達，對他們而言都是很開心、歡迎的事情，付出努力才是重點，所以「我們不會去評斷」。

對於韓在商會的各種回應是否充分？傅維廉則說，他們希望能有更多的時間交流，不過商會安排的演講時間就是一小時，對所有講者就是如此，「我想他已經盡全力回答我們提出的所有問題」。

至於美國商會是否會邀請所有總統候選人？傅維廉說，美國商會希望邀請所有有意參選總統者，希望親自與他們對談、交流，討論台灣的政策願景。幾個月前柯文哲曾以台北市長身份到商會，討論台北市政，若鴻海創辦人郭台銘或任何人決定競選，「我們也非常樂意邀請他來演講」。

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