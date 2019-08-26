法院庭長被控叫助理訂機票、看房、出考題 監委介入調查

2019-08-26 10:33

〔記者謝君臨／台北報導〕新竹地方法院資深庭長吳振富，傳出將法官助理當成私人秘書，替女兒徵選家教時，請助理替他面試，買房也請助理幫他看屋，就連休假要到香港旅行，也請助理替他與家人訂機票及規劃行程，甚至在外兼課，連上課用的資料及考題也請助理幫他蒐集撰擬，涉嫌公器私用；監察委員王美玉等人已申請自動調查。

50歲吳振富為東吳大學法學碩士，司法官訓練所38期結業，曾任高雄及苗栗地院法官，也曾在清華大學科技法律研究所與東吳大學法律所兼課，傳授民事法規相關課程，2013年調任竹院民事庭庭長，今年9月5日期滿6年，原定卸下庭長一職，未料爆出此事，只好提早卸職。

監委王美玉、仉桂美、林雅鋒指出，依法院組織法第12條第5項規定，法院設置法官助理，其任務為承法官之命，辦理訴訟案件程序審查、法律問題分析、資料蒐集等事務，依報載吳振富所交辦的事務，顯已逾越法官助理的法定職務。

監委表示，究其實情為何？吳振富的作為是否已違反法官倫理規範？竹院有無確實依照法官助理遴聘訓練業務管理及考核辦法管理考核？竹院對於法官助理的工作權益，有何保障作為？實有詳予探究及瞭解之必要，故申請調查此案。

此外，針對吳振富被人檢舉的不當言行，司法體系也已展開調查；竹院調查後認為，吳振富的違失情節已非院內所能處理，將把報告送交法官評鑑委員會議處。司法院強調，吳振富的行徑非常不妥，盼其他法官能以此案當借鏡。

司法院指出，約1個月前收到竹院的調查報告，因部分細節不詳盡，也沒有吳振富的完整說法，當下退回要求重查，而竹院二次調查後認為情節嚴重，決定逕送法評會議處，若法評會認為有「懲戒」的必要，將送監察院審查彈劾，若認為僅需「懲處」，可送司法院人事審議委員會發動職務監督。

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