民進黨被質疑形象低迷 羅文嘉駁：支持度從18％升到30％

2019-08-25 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕自去年1124民進黨敗選後，外界不少人認為民進黨變了，總統蔡英文的支持度也創新低，蔡英文當時也辭去黨主席一職以示負責，並由卓榮泰接任，重整民進黨，然而時至今日，還是有聲音質疑卓榮泰能力。對此，民進黨秘書長羅文嘉今天發文力挺卓榮泰，強調民進黨的支持度已經從今年2月的18%，提高到30%！

羅文嘉今天在臉書上表示，聽到不少聲音認為黨主席卓榮泰調整民進黨「體質」太久，還沒完全進入選戰狀態，導致黨的形象低迷。羅文嘉指出，今年2月民進黨改組時的民調支持度僅18%左右，當時任誰接下黨主席都知道「接手這樣的谷底狀態，就只有努力挽救、全力以赴。」

之後歷經立委補選、黨內總統初選等等，民進黨也總算穩住陣腳，而羅文嘉也坦承民進黨的危機在於「基層流失、年輕選民不再懷抱希望，機器很大，但反應太慢」，而卓榮泰也深知「知道問題解決不容易，但從沒停止前進」。

羅文嘉表示，他很榮幸可以和卓榮泰及黨部全體同仁一起面對、化解難題，讚卓榮泰是位「冷靜、柔軟，但意志堅定的領導者」。

羅文嘉表示：「我們做得還不夠好，距離目標還有大段距離...至少你們已經做到，從18%的支持度提高到30%，從年輕人的雪崩式流失，到越來越多年輕人願意加入一起奮戰。」羅文嘉勉勵黨員不要氣餒，不要因為別人的言語而放棄，「路還長的很，阻力與打擊也不會減少，加油、堅持下去！」

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