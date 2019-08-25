林右昌連任童軍總會理事長 鼓勵各縣市成立童軍團

2019-08-25 14:31

〔記者俞肇福／基隆報導〕中華民國童軍總會今日於台北國賓大飯店，舉行第26屆理事長暨理監事就職典禮，基隆市長林右昌順利連任總會理事長；林右昌期許和來自各地童軍夥伴繼續打拼，將推動「童軍運動人口倍增計畫」，鼓勵各縣市廣泛成立童軍團。

童軍總會會長的總統蔡英文到場勉勵表示，這三年來，童軍總會完成將童軍活動辦理制度化、組織結構年輕化及加強國際交流；尤其，成功爭取到第27屆亞太區童軍領袖會議，2021年來到台灣舉辦，這將是台灣睽違將近32年後，再一次舉辦亞太區等級的國際童軍領袖會議。

總統舉去年7月在成功嶺舉辦第11屆全國大露營、還有到美國參加第24屆童軍大露營的成功例子，期勉林右昌要讓童軍總會的功能發揮淋漓盡致，繼續進一步推廣各類童軍活動，帶給年輕世代有更好的學習跟成長的機會。

林右昌表示，感謝教育部、內政部全力協助跟支持，讓陽明山國家營地，終於可以從內政部變更管理權到教育部，也感謝教育部全力支持今年已編列1000多萬預算，後續要來經營管理陽明山國家營地，這對童軍運動發展是歷史性一步。

林右昌揭櫫童軍總會未來3年目標與方向，他表示，2022年舉辦第12次全國大露營、建立我國每4年舉辦全國大露營制度，與亞太區大露營、世界大露營接軌，同時配合WOSM2023中程計畫，推動「童軍運動人口倍增計畫」，鼓勵各縣市、鄉鎮市到社區成立童軍團，配合108年推動新課綱，強化童軍戶外活動和大自然結合。

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