不只有軍艦！「綠灣號」通過時 美反潛機編隊罕見現蹤台海

2019-08-25 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍艦再度現蹤台海！美國海軍一艘聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦「綠灣號」（USS Green Bay LPD 20），前天（23日）在台灣海峽中線以東海域由南向北航行，是首度有美軍兩棲艦艇巡航台海的公開紀錄，有軍事迷透過飛機追蹤網站發現，除了軍艦外，當時也有美軍2架反潛機（海上巡邏機）同時在台海上空現蹤。

《兵器戰術圖解》總編輯劉文孝今在臉書表示，資深軍事迷許耿睿透過飛機追蹤網站「Plane Finder」發現，在美軍聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦「綠灣號」過境台海期間，屏東空軍基地起飛一架P-3「獵戶座」反潛機飛向該海域，隨後一架美軍P-8「海神式」反潛機也在地圖上出現，兩機還疑似掛同一個電碼1400。

劉文孝指出，電碼是每架飛機不重複的識別碼，但是若是實行軍機編隊任務的話會使用同一個電碼，懷疑是台美進行聯合演訓任務。

不過許耿睿隨後在底下留言，他「誤判了」，經返復回放後，發現當時國軍的P-3電碼是1026，在凌晨0時19分返航，而這架掛著1400電碼的P-3是美軍機，凌晨0點15分從南方飛經屏東外海，所以是一個美軍P-8與P-3的編隊飛進台海。

許耿睿強調，台海出現美軍P8+P3編隊的機會少之又少，尤其又是夜間更為罕見。

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