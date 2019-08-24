韓國瑜民調急墜上演「換柱2.0」？ 洪秀柱這麼說…

2019-08-24 19:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近來民調下滑，加上鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲計畫結盟，是否牽動國民黨啟動「換柱2.0」，換掉韓國瑜？前國民黨主席洪秀柱今天受訪時表示不可能，「換柱的教訓還不夠嗎」，她希望黨中央能盡快整合，韓國瑜也要努力凝聚基層士氣，提出未來願景，替國家開出正確道路，吸引群眾支持。

國民黨台南市議員林燕祝今天舉行燕祝之友會晚宴，洪秀柱應邀出席， 她說，「北秀柱、南燕祝」在台南合體，平常大家都是老朋友，雖然是颱風天，但還是情義相挺，來加油打氣。

對於郭柯王的合體，洪秀柱認為，情勢發展確實會令人憂心，相信郭台銘、王金平都是愛國家的，這樣的心意是值得肯定，應該有智慧。

洪秀柱指出，目前國民黨已經透過正常的民主機制產生人選了，不應該有第二種想法，希望黨中央能趕快來整合，以免基層支持者憂慮。

至於國民黨有可能再改變總統參選人嗎？洪秀柱強調，國民黨已經確定提名人選，不能夠讓制度受到徹底破壞，後勁太大了。

洪秀柱提到，總統、立委、議員，或基層任何一個選舉，任何被提名的人惶惶不安，因為不知道什麼時候民調稍有變化時就被換掉，這非長久之計，會有後遺症，「確定就確定了」，全力以赴支持黨提名的候選人。

洪秀柱呼籲，制度的遵守很重要，主席吳敦義有特別說絕對不可能產生「換柱2.0」，韓現要積極、努力整合，凝聚基層士氣，提出未來願景，爭取更多的支持。

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