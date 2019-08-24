郭台銘找柯P當競選總幹事？幕僚：真的沒有

2019-08-24 18:10

〔記者黃欣柏／台北報導〕前台南縣長蘇煥智籌組的新政黨「台灣維新」，今天舉辦創黨大會，鴻海前董事長郭台銘除了送上花籃致意，也特別由幕僚蔡沁瑜代表出席。對於外傳郭陣營有意找前立法院長王金平及台北市長柯文哲擔任競選總部主委及總幹事，蔡沁瑜受訪時強調，「真的沒有」，不過若有機會，希望三方能夠坐下來好好聊一聊。

對於外傳郭陣營要找王金平、柯文哲擔任競選總部主委及總幹事，蔡沁瑜今天否認說，「真的沒有！」她強調，柯市長有說不要再派給他工作，否則他肩膀上的擔子會太重，而且郭董的想法一向是不會去計較這些小節，不管是位置或名分都不是那麼重要的事，重要的是大家能不能真的做事，讓台灣越變越好。

蔡沁瑜說，確實希望三方能夠坐下來好好聊一聊，交換一下意見，不過，這件事情並沒有時間表，因為現在郭董的行程其實排得很滿，例如下星期要到中東訪問3天，這段時間就沒有辦法跟台灣的好朋友們見面。

對於近來傳出親民黨將全力支持郭台銘參選總統，且副手人選可能由前內政部長李鴻源擔任，對此，蔡沁瑜也重申，目前郭台銘對於職位問題都沒有任何考慮，何況現在根本還沒有講到要選或不選，不過，如果未來有一些理念一致的部分，當然還是很歡迎親民黨一起合作。

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