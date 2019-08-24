美軍兩棲艦艇首度通過台海 第七艦隊公開「指揮官監控照」

美國海軍第七艦隊今上午在臉書粉專公佈「綠灣號」穿越台海的相關照片。（圖擷取自臉書粉專「U.S. 7th Fleet」）

2019-08-24 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍一艘聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦昨（23日）現蹤台海，在台灣海峽中線以東海域由南向北航行。美國第七艦隊除強調，該行動展現美國開放印太的承諾，今（24日）也公布該艘運輸艦「綠灣號」（USS Green Bay LPD 20）指揮官自駕駛艙監控海面的照片，並再度強調與國際夥伴合作的決心。

本報報導，國防部昨證實，一艘美軍船塢運輸艦在台海自由航行，根據船舶追蹤網站「MarineTraffic」所揭露資訊，該艦艇一度開啟「船舶自動識別系統」（AIS），雖該網站並未揭露該艦艦名與舷號，僅註記「US GOV VESSEL」（美國政府船艦），但顯示聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦的構型圖。另外，這也是美國軍艦自去年7月起「高調」在台海自由航行至今，兩棲艦艇在台海巡航的首次公開紀錄。

對此，美國印太司令部第七艦隊今天上午也在臉書粉專「U.S. 7th Fleet」公佈「綠灣號」穿越台海的相關照片，從畫面中可見，綠灣號的艦長和兩棲部隊指揮官在船艦駕駛艙中，監測台灣海峽海面的情況。

第七艦艦隊也表示，「目前該艦在印度太平洋地區持續執行任務、加強與合作夥伴的協同演練，同時還身兼面對緊急情況的機動力量。」強調美國對於自由開放的印度太平洋的承諾。

另外，值得注意的是，第七艦隊的臉書貼文曾經寫出「綠灣號直接穿過台灣海峽，兌現美國對自由開放太平洋的承諾」，但文章曝光後1小時後遭到美軍小編的刪改，不過從編輯記錄中仍可見到「routine Taiwan Strait」等相關敏感字句。

第七艦隊發言人蒙森（Reann Mommsen）也指出，「綠灣號」依據國際法例行通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太區域的承諾；蒙森表示，美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方執行任務。

從畫面中可以看到，綠灣號的艦長和兩棲部隊指揮官在船艦駕駛艙中，監測台灣海峽海面的情況。（圖擷取自臉書粉專「U.S. 7th Fleet」）

第七艦艦隊也表示，「目前該艦在印度太平洋地區持續執行任務、加強與合作夥伴的協同演練，同時還身兼面對緊急情況的機動力量。」表明了美國對於自由開放的印度太平洋的承諾。（圖擷取自臉書粉專「U.S. 7th Fleet」）

第七艦隊的臉書貼文曾經寫出「綠灣號直接穿過台灣海峽，兌現美國對自由開放太平洋的承諾」，但文章曝光後1小時後遭到美軍小編的刪改，不過從編輯記錄中仍可見到「routine Taiwan Strait」等相關敏感字句。（圖擷取自臉書粉專「U.S. 7th Fleet」）

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