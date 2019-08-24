好感度僅勝習近平 民調：韓粉2個月少了近百萬人

2019-08-24 17:11

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近來負面傳聞頻傳、聲勢下跌，台灣民意基金會今天公布的8月民調，在好感度方面有48.4%討厭韓，跟中國國家主席習近平差不多，喜歡韓的人數2個月流失4.5%，換算是流失近百萬人的支持。

台灣民意基金會針對蔡英文總統、台北市長柯文哲、美國總統川普、習近平、韓國瑜調查好感度，平均感情溫度排行依序為蔡英文54.91度、柯文哲51.77度、川普50.42度、韓國瑜40.56度、習近平36.22度。

民調顯示，台灣20歲以上成年人有30.9%喜歡韓、16.8%無感、48.4%討厭他，平均感情溫度是40.56度，比2個月前少了4.5％，討厭韓的人則多了4.4%，換算下來，韓2個月內流失90萬人肯定。

台灣民意基金會董事長游盈隆說明，2018年12月台灣人對韓國瑜的平均感情溫度高達62.12度，明顯高於2012年兩大黨總統候選人馬英九、蔡英文，但短短幾個月完全走樣，合理推測，韓國瑜過去幾個月諸多爭議性的高雄市政表現和總統 候選人整體形象的敗壞恐怕是其中最主要的原因。

柯文哲方面，41%喜歡柯文哲、29.2%無感、26.1%討厭他，平均感情溫度是51.77度，稍高於無感的50度，顯示台灣人此刻對柯文哲的感覺尚屬正面，但稱不上熱絡，但兩個月來感情溫度掉了5.16度、喜歡他的少了7%、討厭他的多了7.1%，換算流失130萬人肯定，且增加逾100萬人「柯黑」。

蔡總統部分，民調顯示，48.5%喜歡蔡英文、20.3%無感、28.3%討厭她，平均感情溫度是54.91度，打破2016年12月「一例一休」立法後邁入的「民意冷宮」。

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