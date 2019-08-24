與韓比拚？侯友宜化身「賣菜郎」 被拱選總統

2019-08-24 11:04

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜今化身「賣菜郎」到三重區力行市場參加「破譯-破解三蘆的文化秘密城市浪人探索賽」活動，被問到與同為賣菜郎的高雄市長韓國瑜誰比較接地氣？侯說，自己家中是賣豬肉的，從小在菜市場長大，菜市場都很小，就像台灣一樣，小小的地方不分你我，大家好好為生活打拚。

侯友宜今到力行市場與活動學生一同叫賣、體驗市場文化，現場湧入大批支持者，甚至有民眾盼他「選總統」。侯受訪則表示，自己現在是市長，很擔心做不好，為市民的承諾全力拚命是現在的角色，每一個職位都要用這樣的心情來做，人生只有好好把握當下，未來的事情再全力以赴，才能對得起400萬市民。

侯友宜指出，自己是鄉下小孩，認真打拚做事情，這就是樸實善良認真打拼的台灣人，大家好好認真做事情。被媒體追問是否覺得韓國瑜樸實善良、把工作做好？侯也說，每一個人只要把自己的工作角色做好，盡其力量，就是一個很棒的人，大家認真做事就好，自己也把市長角色做好。

另外，面對市政府各局處小編近日於侯友宜臉書力挺回應市民疑問，遭網友質疑有政治攻防的意味，侯指出，小編在臉書都是針對市政議題來作回應，只要大家有所建議並留言，小編們都會去處理都會去回應。

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