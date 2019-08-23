國民黨2020若慘敗 柯批評吳敦義：私心太重、罪過最大

2019-08-23 23:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕高雄市長韓國瑜爭議不斷，導致民調持續下滑，台北市長柯文哲在今晚播出的電視專訪表示，他斷言韓國瑜的民調將持續下跌，除了國民黨本土派不支持，企業藍、知識藍也會一直跑掉，若國民黨2020年選舉慘敗，柯直指黨主席吳敦義罪過最大。

柯文哲說，因為吳敦義私心太重，自己想選總統，一下子弄這個，一下子又弄那個，最後搞到局面不可收拾，將來歷史寫這一段，所有的罪過，最大罪過還是吳敦義。

主持人提到近來媒體民調蔡英文領先韓國瑜，柯文哲認為，依目前的民調消長，如果只剩蔡英文與韓國瑜捉對廝殺，「芒果乾」將大勝「發大財」，因為恐懼比仇恨還要強，如果總統蔡英文連任，台灣下一步要思考兩岸關係下一步是什麼？

柯文哲還說，現在全台灣的最大黨是「西瓜黨」，而蔡英文的民調領先程度，已經超過統計誤差值，在這種情況之下，將形成如滾雪球般的效應，而且現在韓國瑜已經開始亂了陣腳，加上韓粉太具侵略性，只會越來越扣分。

柯更說，韓國瑜講被裝監視器追蹤，講這個不會加分，以他的經驗，韓跟蔡民調差距會越來越大，第一個本土藍包含台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都不接競總主委，接下來企業藍、知識藍會一直跑，越差越大。酸完韓國瑜，柯還不忘酸蔡英文說，「你也不能保證小英什麼時候會撿到菸（指私菸案）？」

柯文哲認為，蔡英文現在可以考第一名的原因，並非第一名的成績太好，而是第二名（指韓國瑜）考得太爛。

談到民進黨在高雄市長選舉，柯文哲嘆說，高雄人真慘，總統府秘書長陳菊（任期）前兩年就走，代理人對高雄沒有長期計畫，這也是高雄一敗塗地的原因，接下來韓國瑜12月25日上任、隔年2月就開始想選總統，扣掉吃飯、睡覺、上廁所的時間，韓體力也沒有他好可以騎一日雙塔，他曾去高雄看過，高雄治理比台北還難，因為範圍比台北還大。

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