國民黨對年改釋憲結果「深感遺憾」 批大法官「為德不卒」

2019-08-23 18:46

〔記者施曉光／台北報導〕針對年改釋憲案大法官會議認定大部分條文合憲，僅有些許條文牴觸憲法保障平等權意旨，國民黨傍晚聲明表達「深感遺憾！」國民黨說，雖然大法官會議認定些許條文違憲，但多數條文大法官並未採納立委聲請釋憲的相關主張而認定合憲，「令人有『為德不卒』之感！」

國民黨指出，如果明年有機會重返執政，將針對年金改革做合理、合宜的調整，讓軍公教警消人員能在退休之後維持有尊嚴、衣食無缺的生活。

國民黨說，民進黨政府的年金改革倉促且粗暴，明顯違反憲法所保障的法律不溯及既往、信賴保護原則及比例原則，引起社會普遍不滿，但大法官會議的釋憲結果，讓多數備受傷害的軍公教人員失望，也難以服氣，未來國民黨將持續協助相關團體，尋求所有能保障其權益的方式與手段，盼公理正義終有完全喚回的一天。

至於大法官會議認定些許條文違憲，以及要求相關機關進行適當調整的部份，國民黨呼籲民進黨政府應依據大法官解釋之意旨，儘速啟動相關法令與措施的修正，恢復相關人員因違憲法律導致受損的權益，同時，對於受損的權益應提出補償。

國民黨呼籲民進黨政府，切勿再重演去年規避公投結果的小動作，硬拗釋憲結果，製造社會更大的動盪與紛亂。

國民黨重申年改一貫立場，強調支持溫和漸進、兼顧社會和諧的改革，反對仇恨對立、粗暴蠻橫、撕裂社會的改革。同時抨擊民進黨政府以違反信賴利益與法律不溯既往原則，一意孤行並預設立場，完全無視退休軍公教警消人員權益的方式進行粗暴獨裁的所謂「改革」，國民黨強烈反對。

國民黨呼籲民進黨應該好好拼經濟，只要能把經濟發展與社會和諧放在執政最優先的項目，軍公教警消勞自然不必為退休年金傷神，同時窮盡一切辦法提高公務人員退休撫卹基金、郵儲基金、勞保基金、勞退基金等四大基金經營績效，讓軍公教警消勞不必承擔所謂年金「改革」之苦。

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