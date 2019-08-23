《博恩夜夜秀》門票開賣就秒殺 曾博恩：我還是主持人！

「博恩夜夜秀」製作公司「STR Network - 薩泰爾娛樂」今日開使販售「博恩夜夜秀」第三季門票。（擷取自薩泰爾娛樂YouTube頻道「STR Network」）

2019-08-23 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕「博恩夜夜秀」製作公司「STR Network - 薩泰爾娛樂」今日開始販售「博恩夜夜秀」第三季門票。「薩泰爾娛樂」指出，開賣一小時就已售出總數60%的門票；開賣六小時後門票更是銷售一空，10場中僅剩第二場門票還沒賣完。對此，主持人曾博恩也在粉專宣傳售票，並表示「我還是主持人，謝謝各位關心」。

知名網路脫口秀節目「博恩夜夜秀」主持人曾博恩因對言論自由鬥士鄭南榕自焚一事開玩笑，被製作單位暫時停止合作。曾日前也發表道歉聲明，將從第4季節目開始前交出主持人職位。

儘管事件傳出後，博恩遭到許多網友批評、譴責；不過也有許多網友替博恩緩頰。立委管碧玲也表示，她一直很欣賞博恩，她認為大家可以不同意博恩的內容，但不要懲罰他的內容，「否則，受傷的是社會價值，不是博恩」。

而博恩的言論似乎也沒有影響「博恩夜夜秀」第三季門票的買氣。「薩泰爾娛樂」指出，今日中午門票開始販售一小時，就已售出總數60%的門票；售票6小時後，除了非博恩主持的第二場節目，其餘場次門票全部售罄。

對此，博恩也在個人粉專宣傳售票資訊，並表示「我還是主持人，謝謝各位關心」。而博恩似乎也收到許多粉絲的私訊質疑，他稍晚也再度PO文表示，「我就說我還是主持人，一堆人私訊問主持人是誰是怎麼回事」？

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