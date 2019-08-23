真心減肥！ 鄭文燦同館長「深蹲」、「硬舉」樣樣來

2019-08-23 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨各縣市長近日紛紛爆出年輕時「小鮮肉」照，昨日（22）基隆市長林佑昌甚至表示，可以與桃園市長鄭文燦和屏東縣長潘孟安舉辦「民進黨減肥營」，鄭文燦也在昨日受訪時回應，兒子看到與太太的結婚照，驚呼「媽媽嫁給誰？」網紅「館長」陳之漢今日PO出與鄭文燦的合照，「成吉思汗」健身房官方Instagram帳號也釋出鄭文燦「深蹲」、「硬舉」等健身畫面，網友驚呼「市長真的要減肥了」。

「館長」陳之漢今日在臉書上放出與桃園市長鄭文燦的合照，並在「成吉思汗」健身房Instagram帳號放出館長指導鄭文燦做各種重訓動作，從暖身開始循序漸進，到基礎的「臥推」、「深蹲」，到高難度的「硬舉」，甚至是「拳擊」，鄭文燦在館長的教學下，看起來得心應手。

此文一出也引來各路網友在相片底下留言，有網友大笑館長「把燦哥抓來練一下，體脂率有點太高了」，也有網友表示，「燦哥感覺也是重量級起跳的水準」。甚至有多名網友一致認同，館長應該送鄭文燦一張健身房會員卡，讓他可以常來健身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法