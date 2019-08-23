批張善政、杜紫軍拖慢綠能 環團：傷害台灣能源轉型

2019-08-23 12:48

〔記者黃欣柏／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前與前行政院長張善政、前行政院副院長杜紫軍等國政顧問團成員召開記者會，宣示能源政策將朝「重啟核四」方向前進。反核團體「全國廢核行動平台」今對此召開記者會，痛批當年就是張、杜等人拖慢綠能發展，如今居然稱綠能貴又不穩定，還說要等到2025年再衝刺綠能，這不但會對台灣的能源轉型造成傷害，對相關產業也將是重大的打擊。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰在記者會中指出，現在台灣的再生能源已經能壓到1度4塊多，比商業或特定尖峰時段的電價還來得低，非常具有競爭力，但張善政、杜紫軍至今還在說再生能源昂貴、不成熟、不穩定，甚至說要等2025年再開始衝刺再生能源，這種說法不但落伍，也充滿錯誤。

洪申翰批評，其實在馬政府後期，就是張、杜二人在主導經濟能源政策，當時馬英九曾說「綠能是丑角」，大力羞辱、打壓綠能，現在綠能發展的時間壓力就是他們造成，他們現在的說法卻還是跟4、5年前一樣在打壓綠能。

洪也強調，目前已有許多國際大廠加入「RE100」聯盟，承諾將與供應鏈一起逐步增加綠能使用，現在就已經有業者著急買不到綠電，韓國瑜卻說要到2025年再衝刺，明顯將傷害產業發展。

媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美說，現在夏季尖峰時段，太陽能供電已經達到12%，比核電還高，韓國瑜團隊卻仍無視綠能的快速發展，也沒有提出發展綠能的具體計畫、目標及路徑，就算韓當選總統，2025年也已是在他第一任任期之後，更別說2035年這些人會在哪裡，這樣的政見太不負責任。

地球公民基金會顧問蔡中岳強調，如果綠能是5G，核電就是2G，早該被淘汰，更別說核四根本是3.5磁片時代的東西，張善政聲稱高階核廢料可以送到法國處理，但事實上核廢料再處理後還是得送回台灣，台灣還是要找一個最終處置場，用1萬年的時間來處理，所以2015年立法院才會終止該計畫，現在張善政故意擴大解釋自己過去的計畫，這種「唬爛全民」的說法應受最嚴厲之譴責。

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