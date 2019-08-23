反送中》南市議會通過提案 譴責港府粗暴鎮壓

2019-08-23 12:12

〔記者蔡文居／台南報導〕香港反送中行動迄今已逾兩個月，香港政府迄未回應民意訴求，並採取強硬手段粗暴鎮壓及逮捕抗議人士，導致事件愈演愈烈。台南市議會今天通過無黨籍原住民議員穎艾達利（Ingay Tali）等人的提案，譴責香港政府並呼籲停止一切粗暴鎮壓逮捕與日後清算等違反國際人權價值行為。

台南市議會第三次臨時會今天上午進行最後一天議程，其中，由穎艾達利、無黨籍市議員陳怡珍、時代力量市議員林易瑩、民進黨市議員李啟維等跨黨派議員針對香港反送中事件，提案譴責香港政府。議長郭信良宣讀該提案後，現場並無異議，宣佈該提案照案通過。

提案人穎艾達利表示，兩個多月來，我們看到在香港發生那些嚴重侵害人權的反民主鎮壓。除了網路聲援，我們真的可以，也該做些什麼。所以在第三次臨時會，他提了一個譴責案，很高興獲得議會同仁支持響應。

穎艾表示，不管是居安思危，或是同仇敵愾，我們對這塊土地上那些自由、民主、人權有受迫、受威脅的可能時，都必須出力、都應該發聲。在這次臨時會，他與同事們提出一個譴責案，這不僅只是作為代議士的呼聲，也是基於一個「人」及人權維護的無可迴避。

穎艾說，他們共同建請台南市議會呈請中央政府呼籲聯合國、國際人權組織等國際人權組織派員赴香港實地調查，並促中華人民共和國及香港政府停止侵迫人權的文攻武嚇，以維護基本人權尊嚴。

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