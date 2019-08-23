財產申報》葉匡時偏好人民幣存款 蘇貞昌無外幣

2019-08-23 11:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院今公布最新一期的「廉政專刊」，高雄市副市長葉匡時申報的存款2671萬6631元，與在2015年交通部長任內申報的財產，存款增加1220萬元左右，值得注意的是，此次申報存款，人民幣存款有5筆、近台幣380萬元，美元存款約為台幣106萬元，另還有100萬元的黃金存摺。至於有價證券投資為958萬666元，與4年前申報相較也增加200萬元。

至於行政院長蘇貞昌申報土地5筆、建物1筆，位於屏東與桃園，另有5筆土地、3筆建物辦理信託。此外，存款共有3172萬4659元，但僅有9筆，為定存或支票存款、活期存款等，未見人民幣或其他外幣存款，也未申報有價證券。另申報一輛汽車，2018年4月購入的TOYOTA PREVIA 2.4，價值163萬7504元，但還有62萬8128元未繳清。

蘇貞昌上次申報為2006年扁政府的行政院長任內，不過，由於「公職人員財產申報法」規定，申報資料應保存5年，期滿應予銷毀，不再提供查詢，所以無法得知蘇貞昌財產變化。

行政院副院長陳其邁申報土地與建物各一筆，都在高雄市，另有信託的4筆建物、2筆土地。存款為349萬9778元，其中有美元、日圓外幣存款，並未見人民幣，不過，與去年申報存款減少100萬左右。有價證券申報104萬3963元，與去年相較也縮水130萬元。另還有1644萬4801元的債務，包括3筆房貸與1筆信用貸款。而陳其邁妻子吳虹開設的「吳虹婦產科診所」也申報為事業投資。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法