潘恒旭稱沒虛設行號 財產申報未見「旭創意」

2019-08-23 09:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院今天公布最新一期的「廉政專刊」，高雄市觀光局長潘恒旭申報的財產，僅有5筆存款與2筆保單，其他包括土地、建物、汽車、事業投資、有價證券等皆掛「零」，申報資料也未見到之前引起爭議的「旭創意」。

根據潘恒旭申報的資料，他共有247萬5650元的存款，包括在國泰世華銀行活期儲蓄存款100萬3785元、國泰世華銀行電子存單定期存款100萬元、台灣土地銀行活期儲蓄存款5萬6602元、高雄銀行39萬5263元、高雄銀行存款2萬元。此外，他還有國泰人壽富貴保本三福終身險與國泰人壽鍾愛一生313終身險。

對於外界質疑「旭創意」是空殼公司，潘恒旭曾回應表示，「旭創意」從2002年開始營運，創業16年、作品無數，「怎麼會是空殼公司？」而稱它為洗錢公司是「污辱」，他強調，絕對沒有虛設行號、虛開發票，禁得起每一筆對帳，但潘恒旭也補充，自己在韓國瑜選上市長後已經辭職，實際營運狀況他並不過問。

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