民進黨提許淑華參選松信區 時力︰持續對話、合作

2019-08-22 14:56

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對民進黨中執會昨通過台北市松信區人選提名，確定徵召民進黨台北市議員許淑華參選，時代力量今發布新聞稿表示，對此「深表遺憾」；時代力量說，新任黨主席徐永明昨已強調，將繼續努力、延續前任黨主席邱顯智和民進黨對談的基礎，持續展開對話與合作。

時代力量說，黨主席徐永明前兩次總統大選都是投給蔡英文，捍衛本土政權的決心未曾改變，但時代力量認為，「愛台灣」不能淪為口號、話術，更需要是對人民的承諾。

時代力量強調，民進黨秘書長羅文嘉指汐止選區是「讓給國民黨」的談話，更是輕看時代力量長期的耕耘，時代力量在揭弊、問政的成績有目共睹，必能爭取到最大支持，獲得選舉勝利；時代力量認為，羅文嘉作為黨秘書長的發言格局，可以更有高度與深思熟慮。

對於時代力量將如何在2020年選舉中擴大本土勢力的支持，並堅守公平正義的軸線，時代力量認為，並非一味喊「保台」口號就可以解決。時代力量肯定蔡總統的改革決心，但該履行的政策承諾，也必須回應人民，例如「最低工資法」、「礦業法」和「實價登錄2.0」等。民進黨如何在2020年選舉延續本土政權，關鍵是找回這三年對於執政感到失望的支持者，並說服他們將選票繼續投給蔡英文。

時代力量強調，時力「捍衛台灣主權、追求公平正義」的價值不曾改變，未來新任主席徐永明也將秉持這樣的理念，持續展開與友黨的合作與溝通。

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