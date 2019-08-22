「郭上韓下」有影嘸？她爆：後面有更大尾的

2019-08-22 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選明年初舉行，鴻海集團創辦人郭台銘參選與否備受外界關注，外傳郭陣營擬有兩套劇本，第一是與台北市長柯文哲以及前立法院長王金平組合，第二是在等待國民黨「換瑜」。對此，資深媒體人邱明玉在政論節目中分析，就算國民黨要「換瑜」，也不會輪到郭台銘，因為後面有「更大尾」的吳敦義。

邱明玉在昨日（21）晚間政論節目「新聞面對面」中表示，韓國瑜會不會被換掉不是問題，且國民黨不可能讓韓國瑜「被換掉」，而是會以「逼退」方式、讓韓自行宣布棄選；就算真發生「換瑜」，也輪不到郭台銘替補。

邱明玉爆料郭陣營內有人告訴她，韓國瑜說的「老鼠偷拖鞋，大的在後面」，大家都誤以為「大的」是郭台銘，但後來據內部人員各自認知，「大的」是指國民黨主席吳敦義。

邱明玉分析，就算國民黨真的「換瑜」，也不會輪到郭台銘補上。她表示外界雖看好郭台銘、王金平還有前北市長朱立倫，但吳敦義與他們皆有仇，且吳的黨魁之位好不容易保住，不可能搬石頭砸自己腳，徵召這3人挑戰自己的地位。

邱明玉直言，既然「大的」是吳敦義，那郭台銘「不用等了」；且王金平也有意與郭合作，這表示王金平對於正副手之位想法已經鬆動，也明白親上火線選總統選不上，因此先將郭台銘拱上總統大位，選後再來分配人事。

「新聞面對面」節目片段

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