林右昌「小鮮肉」照片外流 原來是這人PO的！

2019-08-22 13:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌媲美男星的年輕舊照，最近被貼到臉書上，引發熱烈討論，林右昌今天上電台接受專訪時表示，照片是他妹妹林宛姿PO的，妹妹就是個很跳tone的人，為此還被他訓了一頓。

主持人周玉蔻詢問，很多人說是政治害了林右昌，這樣被討論身材，會有壓力嗎？對此，林右昌表示，感覺被出賣了，因為他本來就是個比較不喜歡被討論的人，與其說是政治害了他，不如說是太太害的，太太廚藝太好，婚後幸福肥。

林右昌說，3個月內要減肥，已經在吃減肥餐了，3個月後再回來上節目，不敢保證可以瘦到多少，其實他要瘦應該很快，目前都是因為虛胖，因為忙於工作飲食不正常，三餐沒有定時吃，最可怕的就是一天忙完後，都是宵夜時間在吃飯，所以才導致體重增加，現在全辦公室都在減肥，太太跟他也討論是否要帶便當，吃得健康。

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