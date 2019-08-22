蕭美琴接受徵召拚連任：在花蓮參選是最艱困的一條路

2019-08-22 11:52

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨中執會昨徵召現任立委蕭美琴參選花蓮區域立委，蕭美琴今在臉書貼文表示，第一時間未接受徵召，主因是對台灣社會刻意操弄對立的環境極度厭惡，也希望能讓新血投入；蕭美琴說，參選對她而言沒有利益得失的問題、也沒有任何算計，無論對手是誰，她只在乎投入政治工作是在為台灣做有意義的事。

花蓮縣目前被民進黨列為艱困選區，今年三月底黨內初選截止登記時，蕭美琴並未登記初選，當時蕭美琴也未對外說明未登記的原因。在黨內持續勸進下，蕭美琴昨確定接受黨徵召參選連任。

蕭美琴昨已在臉書直播談及決定參選連任的主因，今則在臉書貼出相關內容。她強調，她放棄美國學業回台、甚至放棄美國籍，就是希望能為台灣做點事，她一直認為世界對台灣很不公平；蕭美琴說，現今的台灣內外面臨諸多挑戰，她不斷思考自己的角色要放在哪個位置最有意義。

蕭美琴說，服務花蓮這些年，持續走在一條非常艱辛的道路上，參選決定對她我而言沒有利益得失的問題、也沒有任何算計，不管對手是誰，她只在乎投入政治工作是在為台灣做有意義的事。蕭美琴說，她的從政態度一直是「澹泊明志，寧靜致遠」，有人認為她自我宣傳不夠，很多人也擔憂大家不知道她過去做事的成果，但她一直秉持對得起良心且踏實的態度從政。

蕭美琴表示，在花蓮參選，是人生道路諸多選擇中，最艱困的一條路。但是這些年來走在人跡稀少的道路上，有許多花蓮鄉親陪伴，她都非常珍惜，至於花蓮鄉親會不會珍惜她的付出，就交給花蓮人決定。

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