超失禮！日本議員拜訪 韓國瑜竟遲到快半小時

2019-08-22 11:09

〔記者王榮祥、黃佳琳／高雄報導〕日本自由民主黨青年局長佐佐木紀眾議員率該黨所屬國會及地方議員與青年約90人，今天上午前往高市府拜會高雄市長韓國瑜，高市府安排今上午10點半進行會晤，但韓國瑜竟遲到快半小時，讓一群遠來的賓客坐在會議室裡傻等。

一群來自日本的政治新秀傻等

青年局一向被視為自民黨培育政治新秀之搖籃，在自民黨及政界均頗具影響力，近年每年組團訪台，態度友我，但正式會晤時間，韓國瑜遲到未現身，讓一群來自日本的政治新秀傻等，只能由由副秘書長，國民黨議員撐場，府方只解釋韓因公務延誤，但韓國瑜今天只排這個公開行程，去哪裡沒人知道，行蹤再度成謎。

韓國瑜「一稿兩講」再度失禮

韓遲到25分鐘後抵達會場，更讓日本賓客傻眼地是，歡迎的致詞稿，副秘先說一遍，韓到會場後又拿起講稿再說一遍，「一稿兩講」再度失禮。

韓國瑜︰一早行程很滿並強調高雄非常大

韓國瑜解釋，今天到美濃、大樹，一早行程就很滿，也跟日方朋友特別先報告並說明會行程耽擱，日本友人也能諒解，並知道市長行程很忙碌。韓國瑜說，這是排定的官員家長告別式行程，他強調實在是高雄非常大，已經先跟日方報告過了，應該能夠獲日本諒解跟理解。（12︰08補充韓國瑜解釋遲到原因）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法