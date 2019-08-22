韓國瑜傳9/1首訪彰化 縣民網上哀嚎：彰化災難日

2019-08-22 09:05

〔記者湯世名／彰化報導〕近來民調盪到谷底的國民黨總統參選人韓國瑜，確定將於9月1日首度來彰化縣進行一整天的參訪行程，這也是他通過黨內初選獲得提名後，首次到彰化縣進行選舉造勢，消息傳出引發彰化縣民一面倒揶揄「我以為 8/30就鬼門關了，怎麼9/1還有？」更有民眾哀號稱當天為「彰化災難日！」當天警方大陣仗維安，已做好要繞道的心理準備。

根據國民黨的行程安排，韓國瑜當天一整天幾乎都是拜廟，首站將於上午9點半抵達鹿港天后宮，旋即展開一整天行程，下午1點40分抵達花壇鄉文德宮參訪，直到晚間6點35分結束參訪彰化縣的行程。彰化警方也針對韓國瑜的參訪行程加強維安。

韓國瑜即將參訪彰化縣的行程消息傳出後，引發彰化縣不少縣民一面倒抨擊，罵聲連連，有人要他「回高雄把高雄人民顧好吧，不要來擾亂辛苦的警察人員跟交通」、「唉~苦的又是彰化人民，到時候又要塞車塞到動彈不得」、「我又要繞道進出了，天祐彰化，希望能體恤民間疾苦，減少地點，多點時間花在高雄」、「身為高雄市長卻不盡心高雄事物，選出這種的也實在是...」、「彰化被汙染了」。

更有民眾砲轟韓國瑜當天來彰化縣，有如「彰化災難日」，還有人KUSO稱「我以為 8/30就鬼門關了，怎麼9/1還有？」根據行程表來看，彰化市並未被列入韓國瑜的參訪行程，因此有彰化市民笑稱「彰化市好幸運，當天不用繞道」。

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