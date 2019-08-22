郭柯王結盟？823「首度合體」爆內幕

2019-08-22 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘，台北市長柯文哲及前立法院長王金平，3人可能在明天（23日）首度合體，郭、王應北市府邀請，明天上午參加在北安路八二三砲戰紀念公園舉行的「八二三61週年音樂饗宴」，引發各界關注。週刊報導，本月18日「桃園三結義」破局，但在此之前，「823」的行程已排入討論，且日期是由郭陣營建議。

郭台銘和王金平辦公室昨晚分別發出聲明，證實出席北市府邀約的「八二三61週年音樂饗宴」，以向當年參戰官兵與遺族致敬，呼籲各界記住這段歷史，守護和平。

《風傳媒》報導，郭台銘和王金平私下仍保持聯繫，多次會面，也通電話交換意見，據悉在明天郭柯王3人合體前，郭台銘、王金平今、明會再碰面討論國家大事，也可能談到選舉。

《鏡週刊》報導，北安公園於2016年更名八二三砲戰紀念公園，當年柯文哲在紀念碑揭幕時曾致詞說，「歷史就是歷史，每個人都有不同過去，但要走向共同未來」，這段話如今讓人玩味。

報導提到，郭台銘4月投入國民黨初選後，首個競選行程到新竹市眷村博物館，當時也提到八二三砲戰，強調「和平、安定、經濟、未來」。這次合體選在823這天，是由郭營建議，希望能與「中華民國」有高度連結且公開的行程，而北市府認為「八二三61週年音樂饗宴」為例行行程，也符合「與中華民國高度連結」，最後和郭王陣營聯繫才拍板。

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