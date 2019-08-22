柯郭王823將同框 王世堅酸：以歷史事件遂行詐騙

2019-08-22 00:30

〔記者郭安家／台北報導〕柯文哲、郭台銘、王金平將於週五的八二三砲戰紀念日同台。台北市長柯文哲幕僚證實，邀請郭、王參加台北市兵役局在北安路八二三紀念公園的「61週年音樂饗宴」活動，依當天行程規劃，會有3人同框合照機會。台北市議員王世堅受訪時酸說，柯詐騙集團最新手法是利用歷史事件遂行詐騙，柯郭王會面，外界以為的桃園三結義已變調，變成無厘頭版「西遊記」，「豬八戒自以為孫悟空！」

另一方面，由於週五活動，柯郭王恐只會在活動現場同框，因為柯文哲要趕行程，3人幾乎無法坐下來談，記者疑惑此活動公關性質是否大於實質對話溝通內容？柯幕僚們都說，這是個開始，相信往後會有各種溝通形式。

王世堅說，柯文哲詐騙集團新型態手法是藉由歷史事件來遂行詐騙，選在八二三會面，柯把警眷出身的台灣首富郭董唬得一愣一愣，就像老先生、老太太跑到銀行郵局匯款，路人跟警察都勸不要匯錢，硬是被說服匯過去；不過，郭台銘是精明幹練的商場老將，也反過來一起演，要拉抬與國民黨高層談判的籌碼。

王世堅酸說，郭台銘應該也很清楚，柯文哲組黨當天，現場規模扣掉台北市政府官員，以及被動員到場的台北市立聯合醫院職員、媒體近百人，真正自主民眾應只有幾百人；相較於王金平記者會當天風雨交加，人氣之旺，那才叫場面，而且來的是各行各業百工百業，柯文哲不是！

王世堅認為，柯文哲投資效益下降，郭董、王金平如X光機的銳利眼光早已看透柯，只是三方藉由互相拉抬保有一定聲量；當然柯吃相最難看，既要坑人又要咬人，對王酸言酸語。

王世堅形容，柯文哲把王金平當沙包，墊高自己，吃定王只能打組織戰，沒有網路文宣戰實力，柯「一副要聽我的態度」，王看在心理當然不爽；外界形容柯郭王會面是桃園三結義，王世堅則認為是「自以為孫悟空的豬八戒！」至於這個無厘頭版的「西遊記」裡豬八戒是誰？他就不多說了。

對於郭台銘辦公室昨晚表示，郭台銘已應允台北市政府的邀請，參加本週五（23日）上午舉行之「八二三61週年音樂饗宴」。柯幕僚稍早也說，北市府也邀請王金平週五參加活動一同紀念八二三保衛台灣的軍人，猜測王金平應會出席，但在王陣營沒有宣布是否出席前，基於尊重，柯陣營不便多談，宜由王陣營發言。

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