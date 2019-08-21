柯郭823同框也邀王金平 北市府：柯趕場不會談選舉

2019-08-21 22:13

〔記者郭安家／台北報導〕郭台銘與台北市長柯文哲會面有譜，就在本周五北市北安路八二三砲戰紀念公園，台北市政府舉辦的「八二三61週年音樂饗宴」，柯、郭將到場參加活動，在這濃濃老兵味的紀念活動，郭、柯可望同框大合照。但北市府副發言人黃瀞瑩說，活動結束後柯要趕場，兩人也不會談總統選舉議題，更不會有外界以為的小房間密會；市府是以感念參與戰役的老前輩保衛台灣的的精神，廣邀各界出席紀念，包括前立法院長王金平也在邀請名單之中，目前仍在聯繫邀約。

郭台銘辦公室發出新聞稿晚間指出，鴻海集團創辦人郭台銘為感念先賢先烈保衛台灣犧牲與奉獻的精神，已應允台北市政府的邀請，參加本週五（8月23日）上午舉行之「八二三61週年音樂饗宴」。郭台銘昐響應紀念此一捍衛中華民國重要戰役，呼籲各界銘記這段歷史，並共同緬懷八二三砲戰國軍奮戰的無畏精神，向參戰官兵與遺族致敬。

北市府副發言人黃瀞瑩表示，八二三是個相當有歷史意義的日子，因此北市府受邀郭台銘一起紀念，市長柯文哲當天也會出席，備受矚目的「郭柯會」確定當天登場。據了解，當天活動時間為上午9點，地點為北安路的八二三砲戰紀念公園，至於立法院前院長王金平部分，北市府目前仍在聯繫邀約中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法