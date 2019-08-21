吳敦義：蔡政府利用新課綱偷渡台獨思想

2019-08-21 17:03

〔記者施曉光／台北報導〕本月底即將開學，108學年度新課綱即將上路，多位國民黨中常委在今日中常會連署提案質疑新課綱配合民進黨台獨主張，違法違憲，要求黨中央明確表達立場，黨主席吳敦義裁示表示，國民黨聲明嚴正表達反台獨的堅定立場，蔡政府企圖偷渡台獨思想主張，國民黨會嚴加駁斥，並指示立法院黨團就新課綱以及各縣市學校使用情況加以了解，以避免課綱成為民進黨深化台獨的工具。

據國民黨發言人歐陽龍轉述，談到時事輿情時，吳敦義表示，有關香港反送中事件，有人說讓蔡英文總統撿到槍，但蔡英文只是「靠一張嘴」，國民黨主張「一中各表」，表的就是中華民國，我們有國旗、國歌、領土與軍隊，有完整的國家表徵，與香港完全不一樣，香港、澳門只是特區，屬於另一個國家中華人民共和國，民進黨利用香港反送中事件操作選舉。

吳敦義強調，中華民國是自由民主國家，與香港不能相提併論，國民黨基於「一中各表的九二共識」維持兩岸和平發展，讓中華民國永續發展。

吳敦義並指出，台灣觀光旅遊由於對岸團客、自由行減少，受到嚴重影響，他已經請前陸委會副主委張顯耀、國民黨大陸事務部主任周繼祥赴北京向國台辦主任劉結一表達此舉傷害台灣觀光業，而且只會讓台灣人覺得不友善，卻對不體恤民情的蔡政府毫無傷害，希望對岸能維持開放自由行、不砍團客數量，以免影響台灣各層面經濟。

至於劉結一是否有正面回應？歐陽龍表示，對方只說要好好研究，沒有明確回應。他並強調，國民黨派員去對岸談判，沒有敲鑼打鼓，完全是為了觀光業者的生計而努力，竟然會有媒體指稱國民黨派「密使」，「何密之有？」

此外，對於中常委還連署提案關切兩岸ECFA協議停擺至今，影響中小企業生存，吳敦義裁示請組發會、國民黨智庫彙整相關資料，了解如果無法即時換約，將受影響的產業、就業人數以及貿易金額，並請立法院黨團發聲，協調相關單位了解狀況。

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