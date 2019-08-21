蕭參選藍營恐換傅崐萁上陣？ 蕭美琴：對手是誰沒太大關係

2019-08-21 17:09

［記者王峻祺／花蓮報導］民進黨中執會預計今天公布通過區域立委艱困區徵召，花蓮縣徵召現任立委蕭美琴，蕭提前召開記者會宣布接受徵召。面對媒體詢問外傳最後藍營對手，恐會對上前縣長傅崐萁時，她回應「決定要不要參選，對手是誰沒有太大關係」，依舊不計得失，做花蓮人賦予我該完成的承諾。

花蓮區域立委選舉藍綠對決，國民黨6月提名政治素人黃啟嘉，民進黨則在今天確定徵召蕭美琴，但花蓮政壇外傳，若蕭確定參選，國民黨恐會陣前「換將」，改推花蓮前縣長傅崐萁出征，傅至今雖未表態是否參選，但外界已風聲四起。

蕭美琴今接受訪問時，針對傅崐萁最後恐參選立委一事，她表示，這是「假設性問題」，傅縣長實力非常強，但自己決定要不要參選，與對手是誰沒有太大關係，假如真有這樣的狀況，「他的基層實力很強，且在花蓮經營的時間比我長很多，對我來講，將會是一個非常艱辛的選戰」。

蕭美琴說，「但這麼艱辛的工作，就更不能交給別人，我也不忍心讓其他人來承擔，就由我來承擔這個非常辛苦及艱辛的任務，我也會不計得失，對得起良心，做自己該做的事，也做花蓮人賦予我該完成的承諾」，未來幾個月時間，不會因為選舉就放下工作，有很多的協調會、基層服務工作，都會持續進行。

針對同樣問題，國民黨立委參選人黃啟嘉則說，自己是經黨內初選民調產生，代表國民黨參選，對外界這樣的傳聞認為「不可能成立」。對於是否會禮讓或退選？他回應，沒有想過這種假設性問題，一直都有在爭取傅前縣長和縣長徐榛蔚的支持。

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