掛出與韓國瑜合照看板 國民黨中市立委參選人：理所當然

2019-08-21 17:01

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨內「換瑜」聲浪不斷，傳出國民黨中央要求各縣市盡速掛出總統參選人韓國瑜看板，以拉抬聲勢。對此，國民黨台中市黨部、立委參選人今天都說，目前沒有接到指令，但他們本來就規劃掛與韓國瑜合體的看板，這幾天陸續掛上去，還有支持者免費提供房子外牆，指定要掛韓國瑜看板。

台中市區近日陸續出現國民黨立委參選人與韓國瑜合照的競選看板，第4選區（西屯、南屯區）立委參選人黃馨慧說，掛出和總統參選人合照看板是理所當然的事，她沒有接到黨部的指令，本來就規劃要掛，近日找到適合地點，就會慢慢掛上去。

黃馨慧也說，有些支持者願意免費提供房子外牆掛看板，條件是一定要掛韓國瑜看板，她是搭韓國瑜的順風車，讓2人同時出現。

第6選區（東、南、中、西區）立委參選人李中也已經先製作10面與韓國瑜合照看板，今天下午陸續掛出來。

第7選區（太平、大里區25里）立委參選人莊子富今天也在國民黨太平區、大里區黨部掛了與韓國瑜合照看板，他說，這2天會掛11面，今天掛出最大面看板高約6、7米，明天還會有更大面看板在大里區出現。

台中市黨部主委顏文正說，目前為止沒有接到指令要掛韓國瑜看板，不過，黨部本來就規劃在各行政區都掛看板，因為黨部沒錢，都靠韓粉、國民黨支持者及立委參選人協助，請大家放心，國民黨在明年大選會全力求勝。

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