續拚花蓮區域立委？ 蕭美琴：我接受民進黨徵召

2019-08-21 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨中執會今日繼續進行區域立委徵召提名，在花蓮縣的部分將提名現任立委蕭美琴。今年3月黨內立委初選截止，蕭美琴並未登記，當時曾傳蕭美琴「累了」，因此，蕭美琴選不選成為多方關注的問題。對此，蕭美琴今天在臉書直播中表示，她願意接受徵召。

蕭美琴表示，找大家來希望能正式說明，因為這段期間很多鄉親、媒體詢問關心花蓮縣區域立委參選問題。今天台北中央黨部中執會應也會正式宣布，「民進黨要徵召我繼續參選花蓮縣的區域立委。」

蕭美琴指出，「那麼我也接受這個徵召」，並舉例闡述在花蓮這些年來，積極努力爭取一些建設的成果，後續有很多工作需要她持續為鄉親發聲，加上有許多鄉親表達強烈焦慮、期待她繼續服務下去，「那我也聽到鄉親的聲音，希望我在這裡以立法委員的身分，來繼續協助花蓮的建設，所以我做這個決定，也是回應鄉親的要求」。

蕭美琴也提到，再來是有關花蓮整體民主與發展，雖然有人嗆聲要在花蓮殲滅民進黨，但她相信台灣現在民主價值，就是該要有多元聲音，這也代表有競爭才有進步，並呈現花蓮未來進步的價值，同時也強調自己都是秉持「不分黨派」的態度服務鄉親。

蕭美琴提及，有人可能會問，為什麼決定參選要等那麼久、不斷猶豫，對她來說也是「困難的抉擇」，並稱對現在台灣政治環境「是極度的厭惡」，即對現在以民粹口號語言至上、刻意操弄對立來達到政治目的，對實在做事的人「是非常不公平的」。

蕭美琴直言，她也思考是否要在這樣的環境繼續做政治工作，當然這個政治工作也累積多年時間，同時也願意讓新人投入，所以當初沒有在第一時間內去登記、尋求連任，她也跟卓榮泰表達，民進黨有責任、長期一個培養新人計畫，不應在各地依賴特定個人延續我們在基層的從政與服務，並強調政治工作是團隊的工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法